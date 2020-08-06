Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den çok samimi canlı yayın!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den çok samimi canlı yayın!

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in son paylaşımları hayranları tarafından çok beğenildi. Bürsin ve Erçel, Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını aynı anda paylaştılar. Instagram'dan canlı yayın da yapan ikilinin samimi halleri ise dikkatleri çekti.

Dizideki uzun öpüşme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin yeni bölüm çekimleri için Antalya’da bulunuyor. Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, uzun süredir devam eden birlikteliklerini geçtiğimiz ay noktalamıştı. Murat Dalkılıç ayrılığının arkasında ise Bürsin ve Erçel arasındaki yakınlaşmanın olduğu iddia edilmişti.

Erçel ve Bürsin, birlikte çekildikleri pozları aynı ana sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İkilinin paylaştığı bu karelere yorum ve beğeni yağdı.

SAMİMİ BİR CANLI YAYIN

Kerem Bürsin ve Hande Erçel dizi çekimlerine ara verildiği anlarda ise Instagram hesaplarından canlı yayın yaptılar. Hayranlarının sorularını yanıtlayan ikilinin samimi halleri ise dikkatleri çekti.