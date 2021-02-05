Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in kavga ettiği haberine jet yanıt!

Sadece oynadıkları rollere değil birbirilerine de yakıştırılan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin, ‘Sen Çal Kapımı’ dizi setinde kavga ettikleri iddia edildi. Hatta kavga sonucu ikilinin çekimlere ara verdiği bile söylendi. Bu haberlerle birlikte hem diziyi izleyen hem de ikilinin birlikteliğini seven sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili yorum yapamaya başladı.

Herkes haberin doğruluğunu öğrenmeye çalışırken oyuncu Kerem Bürsin’den yanıt geldi. Bürsin kavga iddialarıyla ilgili atılan tweet’e yorum yaptı. Bürsin, haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Dizinin yapımcısı MF Yapım ve Hande Erçel’in Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım iddiaların gerçek dışı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mf Yapım, paylaştığı fotoğrafta “Sette her zamanki gibi keyfimiz yerinde!” mesajını yazdı.