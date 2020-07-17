Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı
Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.
HANDE FOTOĞRAFLARI SİLDİ
Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri Hande Erçel’in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç’ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.