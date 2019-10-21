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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç nikah töreninde şahit oldu
Uzun süredir birliktelik yaşayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, yakın arkadaşlarının mutlu gününde onları yalnız bırakmadı. Çift bu özel günde arkadaşlarının nikah şahidi oldu.
Magazin 21 Ekim 2019 - 12:18

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, önceki hafta Arnavutköy’de bulunan bir balıkçıya yemek yemeye gitmiş, yemek yedikleri anlarda mekan içerisinde kıskançlık yüzünden tartışan ikili, yemeği yarıda bırakarak mekandan ayrılmıştı. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren çift aralarındaki sorunu eriterek yakın arkadaşlarının düğün törenine katıldı. Düğün töreninde derin dekolteli bir elbise tercih eden Hande Erçel, dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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