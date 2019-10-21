Hande Erçel ve Murat Dalkılıç nikah töreninde şahit oldu
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, önceki hafta Arnavutköy’de bulunan bir balıkçıya yemek yemeye gitmiş, yemek yedikleri anlarda mekan içerisinde kıskançlık yüzünden tartışan ikili, yemeği yarıda bırakarak mekandan ayrılmıştı. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren çift aralarındaki sorunu eriterek yakın arkadaşlarının düğün törenine katıldı. Düğün töreninde derin dekolteli bir elbise tercih eden Hande Erçel, dikkatleri üzerine toplamayı başardı.