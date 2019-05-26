Hande Erçel’den ablası Gamze Erçel’e destek

Oyuncu Hande Erçel, Yeniköy’de gerçekleşen bir etkinlikte stant açan kardeşi Gamze Erçel’i babasıyla birlikte ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Seni özledim baba” notu ile paylaştığı fotoğrafın ardından yurt dışı dönüşü babası ile buluşan Hande Erçel bir an olsun babasının yanında ayrılmadı. Kendisine yöneltilen sorulara Erçel “Bugün kız kardeşimi ziyarete geldik, benimle ilgili soruları başka bir zamanda yanıtlarım” dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ablasının düğününe katıldığı hatırlatılan Hande Erçel, babası Kaya Erçel'e bakarak soruları yanıtsız bıraktı.

