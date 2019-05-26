Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hande Erçel’den ablası Gamze Erçel’e destek
Hande Erçel’den ablası Gamze Erçel’e destek
Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen oyuncu Hande Erçel, önceki gün babası Kaya Erçel ile birlikte Yeniköy’de düzenlenen bir etkinliğe misafir oldu.
Emre ÇEVİK
Magazin 26 Mayıs 2019 - 09:01

Oyuncu Hande Erçel, Yeniköy’de gerçekleşen bir etkinlikte stant açan kardeşi Gamze Erçel’i babasıyla birlikte ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Seni özledim baba” notu ile paylaştığı fotoğrafın ardından yurt dışı dönüşü babası ile buluşan Hande Erçel bir an olsun babasının yanında ayrılmadı. Kendisine yöneltilen sorulara Erçel “Bugün kız kardeşimi ziyarete geldik, benimle ilgili soruları başka bir zamanda yanıtlarım” dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ablasının düğününe katıldığı hatırlatılan Hande Erçel, babası Kaya Erçel'e bakarak soruları yanıtsız bıraktı.

Etiketler