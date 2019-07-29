Hande Erçel’den annesine: Yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum

Bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel’i bu yılın Ocak ayında kaybeden Hande Erçel, uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Bir süre sonra gündelik hayatına dönen Erçel, geride bıraktığımız gün yazdığı satırlarla adeta annesinin vefatının ardından ilk kez böylesine samimi bir açıklamada bulundu. İşte Hande Erçel’in annesine verdiği sözleri de içeren o paylaşımı:

“Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden ögrendim. Kazançlarıma şükrediyorum, seni öğreniyorum, yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum. Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye, sen sonsuzluk denizinde yüzerken ben de sana buradan eşlik ediyorum. Ruhundan bir parça olarak bu evren de olabildiğim kadar varım annecim… Mehmet'ten bize özel bu fotoğraf, teşekkür ederim”