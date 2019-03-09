Hande Erçel’den duygusal paylaşım

wGüzel oyuncu Hande Erçel’in annesi 11 Ocak’ta hayata gözlerini yumuştu. Kansere yenik düşen anne Aylin Erçel’in vefatı sonrası güzel oyuncu yasa boğulmuş ve kendisini işe vererek üzüntüsünü unutmaya çalışmıştı. Kısa bir süre sonra rol aldığı Halka dizisinin setinde dönmüş ve çalışmaya başlamıştı. Hande Erçel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde annesini andı. Erçel vefat eden annesi için şu mesajı paylaştı: “Varlığıyla, ruhuyla kadın kelimesini anlamlandıran güzel annem, kadınlar günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

