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Hande Erçel’den kaçamak Kerem Bursin cevabı
Hande Erçel’den kaçamak Kerem Bursin cevabı
'Sen Çal Kapımı' dizisinde Kerem Bürsin'le başrolü paylaşan Hande Erçel, Etiler'de bir klinik çıkışı kameralara takıldı. Klinikten çıkarken görüntülenen Hande Erçel, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.
Magazin 16 Eylül 2020 - 09:21

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir klinikten çıkan oyuncu, sete yetişeceğini belirterek hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi.

HANDE ERÇEL’DEN KAÇAMAK CEVAP

Rutin kontroller için kliniğe geldiğini söyleyen Hande Erçel'in vücuduyla ilgili bir takım operasyon yaptırdığı öğrenildi. ‘Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bursin ile ilgili konuşan Hande Erçel, basın mensuplarının, “Hayranlarınız sizi çok yakıştırıyor. Yeni bir dizi aşkı olur mu?” sorusuna, “Yakıştırıyorlar evet. Biz sadece işimizi yapıyoruz. 24 saat çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Erçel, daha sonra sete yetişmek üzere oradan ayrıldı. Erçel’in yanında bulunan şoförünün maske takmadığı ise objektiflere yansıdı.

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