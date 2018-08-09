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Hande Erçel’den Murat Dalkılıç’a doğum günü sürprizi
Hande Erçel’den Murat Dalkılıç’a doğum günü sürprizi
Oyuncu Hande Erçel sevgilisi Murat Dalkılıç'a arkadaşlarının da katıldığı sürpriz bir doğum günü hazırladı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 9 Ağustos 2018 - 08:18

Etiler’de bir restoranda organize edilen doğum gününe Erçel’in önceden davet ettiği 25 kişilik yakın arkadaş grubu Dalkılıç’tan önce yerini aldı.

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Murat Dalkılıç mekana girince yapılan sürpriz karşısında sevgilisine sarılarak teşekkür etti. Sürpriz doğum gününe Berkay eşi Özlem Katipoğlu, Eser Yenenler sevgilisi Berfu Yıldız, Gamze Erçel gibi ünlü isimler de katıldı.

ESMERİNİ BESLEDİ

Gecede Murat Dalkılıç’a özel hazırlanan doğum günü pastasını Hande Erçel ile beraber üfledi.

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Erçel’in yaptığı sürprize Dalkılıç sahneye çıkarak karşılık verdi. ‘Sarı Kurdelem’ şarkısını seslendiren Dalkılıç şarkının sözleri olan “Ben esmeri badem ile, ben esmeri fındık ile, ben esmeri fıstık ile beslerim” sözlerini söylerken Hande Erçel’e elleriyle fıstık yedirdi.

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35.yaşını dostlarıyla kutlayan ünlü şarkıcı gecenin sonunda oyuncu sevgilisiyle el ele poz verdi. Sorulan sorulara yanıt vermeyen Dalkılıç “Her yaşın bir güzelliği var. Güzel bir geceydi” diyerek aracına bindi.

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