Hande Erçel’e sevgilisi Murat’tan ‘hayırlı olsun’ gülleri…

Yeni dizisi için çekimlere başlayan Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'tan gelen jestle mutlu oldu ve bu heyecanını paylaştı.

Oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel, yeni sezonda yayınlanacak olan Sen Çal Kapımı isimli dizi için kamera karşısına geçti. Normalleşme süreciyle birlikte kamera karşısına geçen ekipten Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç’ın sürprizini takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile sevgili olan oyuncu Hande Erçel, dün yeni bir dizi projesi için kamera karşısına geçti. Kerem Bürsin ile birlikte oynayacağı Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri için sete giden Erçel, burada sevgilisinin sürprizi ile karşılaştı.

Karavanında kendisini bekleyen çok sayıda gülü görünce mutluluğu artan Erçel, şarkıcı sevgilisinden gelen bu jesti fotoğrafladı ve sosyal medya hesabı üzerinden ona teşekkür etmeyi unutmadı.

Erçel, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafın üzerine: “Sevdiğim Bey’in hayırlı olsun deme şekli” notunu düştü.