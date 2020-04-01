Hande Erçel’i duygulandıran hediye

Oyuncu Hande Erçel, bir hayranının yeğeni ve geçen yıl vefat ettiği annesini çizdiği resimle duygulandı.

Oyuncu Hande Erçel, yaşaması için tüm çabayı sarf ettiği annesi Aylin Erçel’i geçtiğimiz yıl kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Erçel, 2019’un sonunda ise teyze oldu. Ablası Gamze Erçel’in kızı Mavi Aylin’in dünyaya gelmesiyle mutlu olan güzel oyuncuya çok özel bir hediye verildi.

Hande Erçel’e bir takipçisi yeğeni ve onu hiç göremeyen annesinin kara kalem resmini hediye etti. Sürpriz karşısında çok duygulanan Erçel, takipçisine teşekkürlerini iletti. Erçel, ablasına ve yeğenine olan düşkünlüğünü sık sık gösteriyor.



