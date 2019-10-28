Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den annesine vefa

Anne olmak için gün sayan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel baby shower partisi düzenledi. Gamze Erçel, doğacak olan kızına Ocak ayında vefat eden annesinin ismini verdiğini duyurdu.

Hande Erçel’in anne olmak için gün sayan ablası Gamze Erçel doğacak olan bebeği için baby shower düzenledi. Hande Erçel de ablasının bu mutlu gününde yanında yer aldı. Erçel, doğacak olan kızına Ocak ayında vefat eden annesinin Aylin Erçel’in ismini verecek.

Gamze Erçel yaptığı paylaşımında kızının adının Aylin Mavi olduğunu duyurdu.

Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, geçtiğimiz Haziran ayında evlenmişti. Erçel, baby shower partisinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda bebeğinin cinsiyetini açıklayan Gamze Erçel, “Göbeğim büyüyor ve onu seviyorum. Evet bir kız! Ben zaten bir kız bekliyordum” ifadelerini kullanmıştı.