Hande Erçel’in anne özlemi

Oyuncu Hande Erçel, Ocak 2019'da vefat eden annesi Aylin Erçel'i doğum gününde şu sözlerle andı: "Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor. Hâlâ her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu. Seni çok özlüyorum anne."

Oyuncu Hande Erçel, geçen yıl kanser hastalığından kaybettiği annesi Aylin Erçel’in doğum gününü Instagram’da paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Annesinin bir doğum gününde çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Erçel, altına şu notu düştü:

“Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hâlâ her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda… Seni çok özlüyorum anne.”

Hande Erçel geçen ‘Anneler Günü’nde de annesini duygusal bir mesajla anarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız… Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız… Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz… Her gün daha da özlüyorum seni pudram… Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için… ‘Yapamam’ dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış.”

“Annem olduğun için çok şanslıyım. Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de… Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış… Edep en güzel cevapmış. Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere ‘Yalnız değilsiniz’ demek istediğim için yazıyorum bunları. Kıymet bilmek çok kıymetli…”