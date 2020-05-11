Hande Erçel’in anneler günü mesajı duygulandırdı
Oyuncu Hande Erçel’in kanser ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, geçen yılın ilk günlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş ve bu zamansız ölüm güzel oyuncuyu derinden sarsmıştı. Geçen yıl böylesine büyük bir acıyı yaşayan Erçel, annesi olmadan geçirdiği ikinci anneler gününde duygulandıran bir paylaşıma imza attı.
Annesini öperken çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Erçel, bu karenin altına: “Aşığınım yanında olamasam da…” notunu düştü.