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Hande Erçel’in anneler günü mesajı duygulandırdı
Hande Erçel’in anneler günü mesajı duygulandırdı
Pek çok ünlü isim Anneler Günü üzerine paylaşımlarda bulunurken, 2019 yılının ilk günlerinde annesini kaybeden Hande Erçel de bu özel güne dair duygusal bir paylaşımda bulundu.
Magazin 11 Mayıs 2020 - 10:19

Oyuncu Hande Erçel’in kanser ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, geçen yılın ilk günlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş ve bu zamansız ölüm güzel oyuncuyu derinden sarsmıştı. Geçen yıl böylesine büyük bir acıyı yaşayan Erçel, annesi olmadan geçirdiği ikinci anneler gününde duygulandıran bir paylaşıma imza attı.

Annesini öperken çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Erçel, bu karenin altına: “Aşığınım yanında olamasam da…” notunu düştü.

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