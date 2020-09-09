Hande Erçel’in paylaşımına Kerem Bursin yorumu

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi oyuncu Hande Erçel, sosyal medya sayfasından otomobilin içinde verdiği bir pozunu paylaştı. Fotoğraf karşısında sessiz kalamayan rol arkadaşı Kerem Bürsin ise "Ben de kesin yapacağım" yorumunda bulundu.

Oyuncu Kerem Bürsin, aynı dizide rol aldığı ve adının son günlerde aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel’in araba içinde verdiği poza sessiz kalmadı.

“AYNISINI BEN DE YAPACAĞIM”

Birbirlerine yakın davrandıkları için isimleri sürekli aşk dedikodularına karışan ve her fırsatta bunu yalanlayan ikili, yeniden gündem oldu. Sosyal medyadan Hande Erçel’in fotoğraf paylaştığını gören Bürsin, “Bu pozun aynısını ben de yapacağım… Aynısını” yorumunda bulundu. Bürsin’in yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları ise “Kerem, Hande’nin pozunu çok kıskandı” yorumunu yaptı.

Hande Erçel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Azize) (TV Dizisi)

2019 – Halka (Müjde) (TV Dizisi)

2017 – Siyah İnci (Hazal) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Hayat) (TV Dizisi)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Selin) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Ağacı (Selen) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane Üniversitede (Meryem) (Sinema Filmi)

2013 – Çalıkuşu (Zahide) (TV Dizisi)