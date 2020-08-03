Hande Erçel’in yeğen sevgisi bambaşka

Şimdilerde, Sen Çal Kapımı adlı dizide izlediğimiz oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeğeni Aylin Mavi ile birlikte görüldüğü kareleri paylaştı ve büyük beğeni aldı.

Evlilik yolunda devam eden ilişkisini sürpriz bir şekilde bitirdikten sonra kendisini işine ve ailesine adayan Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilen fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı. Erçel’in yeğeniyle pozlarına 2 milyondan fazla beğeni geldi.

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’i tatil yaptığı Bodrum’da ziyaret etti. Yeğeni Aylin Mavi ile hasret gideren Hande Erçel, o anları Instagram’dan “Dağılın teyzesi geldi” notuyla paylaştı.

Instagram’da 14.4 milyon takipçisi olan Erçel’in yeğeniyle pozlarına kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.