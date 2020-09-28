Hande Kazanova kimdir, aslen nereli?

Aslen İzmirli olan Hande Kazanova, ilk oyunculuk deneyimini Mahallenin Muhtarları dizisiyle yaşadı. Oyunculuğun yanı sıra astrolojiye de ilgi duyan Kazanova, kendi adını taşıyan köşesinde burç yorumları yayınlıyor. İşte Hande Kazanova'nın hayatı...

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Hande Kazanova, 25 Eylül 1973 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniveristesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimi aldığı sırada katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ardından Japonya'da yapılan Miss İnternatonial yarışmasında ilk ona girerek Türkiye’yi temsil etmiştir.

TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri alan Hande Kazanova 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sundu. Kazanova, daha sonra astrolojiye merak sardı. Burç yorumları yapan ve son dönemlerde Astrolog kimliği ile öne çıkan Hande Kazanova kendi adını taşıyan köşesinde burçlar hakkında yazılarını paylaşmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Ece karakteri ile geçen Hande Kazanova; Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi, Her Yerde Sen gibi yapımlarda yer alan Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011’de Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi.

Hande Kazanova, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.