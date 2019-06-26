Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli ve kaç yaşında? szcu3

Hande Kazanova, 1973 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Mahallenin Muhtarları dizisi ile yaşayan Hande Kazanova hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hande Kazanova nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her yerde Sen dizisinde Dirim Mercan karakterini canlandıran Hande Kazanova hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hande Kazanova kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Hande Kazanova, 25 Eylül 1973 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniveristesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimi aldığı sırada katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ardından Japonya’da yapılan Miss İnternatonial yarışmasında ilk ona girerek Türkiye'yi temsil etmiştir.

TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri alan Hande Kazanova 2000 yılında Kiss TV’de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sundu. Kazanova, daha sonra astrolojiye merak sardı. Burç yorumları yapan ve son dönemlerde Astrolog kimliği ile öne çıkan Hande Kazanova kendi adını taşıyan köşesinde burçlar hakkında yazılarını paylaşmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Ece karakteri ile geçen Hande Kazanova; Cinlerle Periler, Aşkına Eşkıya, Tatlı Hayat, Hanımeli Sokağı, Geniş Aile, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda yer alan Hande Kazanova, 9 Temmuz 2011'de Gürcan Yücel ile hayatını birleştirdi.

Hande Kazanova, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Dirim Mercan karakterine hayat vermektedir. Hande Kazanova, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.

Hande Kazanova'nın rol aldığı tiyatro oyunları:

2009 – Şahane Düğün – Asuman Dabak Tiyatrosu

2010 – Harika Doğumgünü – Asuman Dabak Tiyatrosu

Hande Kazanova'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Dirim Mercan) (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Aylin Sayar) (TV Dizisi)

2010 – Yasemince (TV Dizisi)

2010 – Nakş-ı Dil Sultan (TV Dizisi)

2010 – Hanımeli Sokağı (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile (Su) (TV Dizisi)

2010 – Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Umut (Sinema Filmi)

2008 – Karamel (Jülide) (TV Dizisi)

2008 – Servet Avcısı (Müzeyyen) (TV Dizisi)

2008 – Sıfır Noktası (Didem) (TV Filmi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (TV Dizisi)

2008 – Afacanlar Sınıfı (Sinema Filmi)

2007 – Yanık Koza (TV Dizisi)

2003-2005 – Kurtlar Vadisi (Canan) (TV Dizisi)

2002 – Tatlı Hayat (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkiya (TV Dizisi)

2001 – Cinlerle Periler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2000 – Çember (TV Filmi)

1996 – Şeytanın Kurbanları (TV Dizisi)

1997 – Mahallenin Muhtarları (Ece) (TV Dizisi)