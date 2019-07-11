Hande Soral ‘Frida Kahlo’ya can vermeye devam edecek

Oyuncu Hande Soral, önceki gün alışveriş yapmak için geldiği AVM’de görüntülendi. Tek başına alışveriş turuna çıkarak, tatil öncesi alışveriş yaptığını dile getiren güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan kardeşleri Bensu ve Bedirhan Soral'la ortak bir proje teklifi olması halinde seve seve kabul edebileceklerini dile getirdi. Oyuncu Ali Düşenkalkar'ın yönettiği ‘Dali'nin Kadınları' adlı tiyatro oyununda Frida Kahlo karakterine can veren Hande Soral, ‘Önümüzdeki sezonda seyirciyle buluşmaya devam edeceğiz.' Diyerek, tiyatro'ya devam edeceğini keyifle ifade etti.

