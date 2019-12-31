Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Hande Soral, 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım attı. Peki Hande Soral kimdir?

Hande Soral, Küçük Kadınlar dizisi ile adını televizyon dünyasına duyurdu. Kısa bir süre önce İsmail Demirci ile hayatını birleştirmiştir. İşte Hande Soral’ın hayatı…

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral Demirci, 2 Şubat 1987’de İnegöl’de dünyaya gelmiştir.Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evlidir.Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı’nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almış ve oyunculuk hayatına adım atmıştır.

HANDE SORAL’IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2008 Komedi DükkanıKendisi – Hande Soral 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi

2008 – 2011 Küçük Kadınlar (Armağan Gezici) Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi

2010 Gecekondu- Hande Soral Televizyon programı

2011 Bir Günah Gibi (FigenYardımcı) Televizyon dizisi

2012 – 2013 Alev Alev (Ümran) Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2013 Fatih (Gevherhan Sultan) Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2014 Çalıkuşu (Azelya) Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

2014 (Yılanların Öcü) Fatma başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2014 Birleşen Gönüller (Cennet) Başrol Oyuncu, Sinema filmi

2016 Kalbim Yangın Yeri (Leyla) Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2017 -Evlat Kokusu (Zeynep) Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2018 – Diriliş Ertuğrul – Televizyon dizisi