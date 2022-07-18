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Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz

İsmail Demirci ile Ali adını verdikleri bir bebeği olan Hande Soral, oğluyla yeni pozunu paylaştı. Fotoğrafta oyuncunun 'korumaları' dikkat çekti.

Yayınlanma: 09:38 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Hande Soral: Korumasız gezmiyoruz

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı İsmail Demirci ile ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Soral, Instagram hesabından Ali adını verdikleri oğluyla yeni pozunu paylaştı.

35 yaşındaki oyuncu, iki köpeğinin de olduğu fotoğrafına, “Korumasız gezmiyoruz” notunu düştü.

Soral’ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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