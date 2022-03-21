Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin ismini açıkladı
2017 yılında nikâh masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde anne baba olmak için gün sayıyor. Çift, dün yaptığı bir paylaşımla doğacak bebeklerinin ismini açıkladı.
Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şimdilerde bebek sevinci yaşıyor.
Hamileliğinde 30. haftayı geride bırakan ve heyecanı gün geçtikçe artan Hande Soral, eşiyle beraber objektif karşısına geçti. Yeni fotoğrafını Instagram’da paylaşan Soral, bebeğinin ismini de açıkladı.
Erkek bebek bekleyen Hande Soral ile İsmail Demirci, çocuklarına ‘Ali’ adını vereceklerini duyurdu.