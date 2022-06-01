Hande Soral ve İsmail Demirci’den ilk aile pozu
Oğulları Ali'yi kucaklarına alan Hande Soral-İsmail Demirci çifti, hastane odasında ailece kamera karşısına geçti. Hande Soral, o fotoğrafı, "Hoş geldin oğlum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, pazartesi günü ilk bebeğinin dünyaya getirmişti.
Instagram hesabından bebeği ve eşiyle fotoğrafını paylaşan Soral, aile pozlarına “Hoş geldin oğlum” notunu yazdı.
Oyuncunun paylaşımına Petek Dinçöz, Ceyda Ateş, Emre Karayel, Hatice Şendil, Ezgi Eyüboğlu, Anıl Altan, Aybüke Pusat, Burçin Abdullah, İdil Fırat ve Murat Dalkılıç gibi birçok isimden tebrik yorumu geldi.
TEYZE OLDU!
Hande Soral’ın oyuncu kardeşi Bensu Soral da hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, “Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü…” notunu düştü.