Hande Soral’dan ‘evde kal’ mesajı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bu kanal üzerinden iletişime geçen güzel oyuncu Hande Soral, bu defa pek çok ünlü gibi takipçilerine evinizde kalın çağrısı yaptı. Kendi yaşantısı üzerinden örnekler vererek evde de günlerin gayet keyifli geçebileceğini söyleyen Soral şu paylaşımda bulundu:

“Biz ailecek evdeyiz, uzun zamandır bir arada olmamıştık. Sohbet ediyoruz, yemek yapıp yiyoruz, filmler diziler seyrediyoruz, oyunlar oynuyoruz… bir süre daha evde birlikte olmanın tadını çıkaracağız. Hem kendi sağlımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için… Zorunlu olmadıkça evimizde kalalım ki en yakın zamanda hep beraber eski sağlıklı günlerimize dönebilelim”