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Hande Soral’ın çocukluktan kalma alışkanlığı!
Hande Soral’ın çocukluktan kalma alışkanlığı!
Oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabı üzerinden sarı ojelerinin fotoğrafını paylaştı ve altına yazdıklarıyla çocukluktan bu yana değişmeyen bir alışkanlığını da gözler önüne serdi.
Magazin 27 Nisan 2020 - 11:03

Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam eden oyuncu Hande Soral, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf üzerinden ilginç bir itirafta bulundu. Parmaklarındaki sarı ojeleri gösterdiği bir kareyi hesabına yükleyen Soral, üzerindeki sarı t-shirte atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Küçükken yazlıkta her denize girip çıktığımda eve gidip mayomu değiştirip ona uygun oje sürerdim, görüldüğü gibi pek değişen bir şey yok”