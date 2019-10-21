Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hande Subaşı: Kadın annelik görevlerini bilmeli
Hande Subaşı: Kadın annelik görevlerini bilmeli
Oyuncu Hande Subaşı Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi. Subaşı kendisine Kıraç'la ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Ekim 2019 - 08:25

Yeni sezon için bir tiyatro sahnesinde yer alacağını söyleyen Subaşı, oynayacağı tiyatro hakkında bilgi verdi. Oyuncuların tiyatroya yönelmesi hakkında “İnsanlar biraz televizyondan sıkıldı. Tiyatrolar kapalı gişe oynuyor. Merak ediyorlar, canlı canlı görmek istiyorlar. Biz de o reaksiyonu alınca çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“KADIN DA ANNELİK GÖREVLERİNİ BİLMELİ”

Hande Subaşı, şarkıcı Kıraç'ın ‘şehirli kadınlar çocuk bakamıyor, kahvaltı bile hazırlamıyor' sözlerini duyduğunu ama kendi ağzından dinlemediği için net bir yorum yapmak istemediğini söyledi. Ünlü oyuncu sözlerim yanlış anlaşılmasın lütfen diyerek, “Neye istinaden bu açıklamayı yaptığını tam bilmediğim için net konuşamıyorum ama günümüzde kadın-erkek eşitliği durumu birbirine çok karıştı, kadın da annelik görevlerini bilmeli. Erkek de payına düşen görevi bilmeli. Anneysen bir görevin vardır, çocukla olan bağından dolayı yapman gereken” diyerek az da olsa Kıraç'ı savundu.

İLGİLİ HABERHande Subaşı'dan takipçilerine; Gizli saklı bir şey yok