Hande Subaşı: Kadın annelik görevlerini bilmeli

Yeni sezon için bir tiyatro sahnesinde yer alacağını söyleyen Subaşı, oynayacağı tiyatro hakkında bilgi verdi. Oyuncuların tiyatroya yönelmesi hakkında “İnsanlar biraz televizyondan sıkıldı. Tiyatrolar kapalı gişe oynuyor. Merak ediyorlar, canlı canlı görmek istiyorlar. Biz de o reaksiyonu alınca çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“KADIN DA ANNELİK GÖREVLERİNİ BİLMELİ”

Hande Subaşı, şarkıcı Kıraç'ın ‘şehirli kadınlar çocuk bakamıyor, kahvaltı bile hazırlamıyor' sözlerini duyduğunu ama kendi ağzından dinlemediği için net bir yorum yapmak istemediğini söyledi. Ünlü oyuncu sözlerim yanlış anlaşılmasın lütfen diyerek, “Neye istinaden bu açıklamayı yaptığını tam bilmediğim için net konuşamıyorum ama günümüzde kadın-erkek eşitliği durumu birbirine çok karıştı, kadın da annelik görevlerini bilmeli. Erkek de payına düşen görevi bilmeli. Anneysen bir görevin vardır, çocukla olan bağından dolayı yapman gereken” diyerek az da olsa Kıraç'ı savundu.