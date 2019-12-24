Hande Ünsal ‘Alzheimer olmaktan korkuyorum’ dedi

Pop müziğine hızlı bir giriş yapan ve şarkılarıyla çok beğenilen Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta kulüpte sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ünsal, bir anısını anlattı ve 'Alzheimer olmaktan korkuyorum' dedi...

Genç şarkıcı Hande Ünsal, geçen akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Ünsal, sözü müziği kendine ait olan son şarkısı ‘Daha İyi’nin dinleyiciler tarafından tam not aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ünsal, “Formunu nasıl koruyorsun?” sorusuna “Bunun için özel bir şey yapmıyorum. Çalışmaktan spor yapmaya zaman kalmıyor. Sanırım işkolik bir kadınım hatta bu yüzden evimi taşıyorum. Evimi artık stüdyo olarakta kullanacağım” dedi.

Ünsal'a geçtiğimiz günlerde Ayşe Hatun Önal'ın eve misafir geldiğinde evde yokmuş numarası yaptığı hatırlatıldı. Muhabirin “Siz yeni evinize misafir kabul eder misiniz?” sorusuna gülerek “Herkesi beklerim kapım açık” yanıtını verdi.



Basın mensuplarının “Kimsenin bilmediği ve bizimle paylaşabileceğin bir sırrın var mı?” sorusuna ise şarkıcı, “Çok çalışmaktan olsa gerek erken yaşta unutkanlığa başladım, hatta bir keresinde adımı soran memura cevap vermek için 15 saniye bekledim adımı düşündüm sonra cevap verebildim” diyen popçu ilerde alzheimer olmaktan korktuğunu belirtti…