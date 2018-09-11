Hande ve Çağın uçaktaki tacizi anlattı

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Geride bıraktığımız gün uçakta başlarına gelen talihsiz olayı hatırlatan muhabirlere konuyla ilgili açıklamada bulunan Yener’in oğlu Çağın şunları söyledi: “Önüne geleni böyle yerlere almasınlar. Adam çekmiş kafayı uçağa biniyor. Allahtan kaptan uyanık çıktı. İndiğimizde polis karşıladı ve şahsı aldı götürdü”

NELER YAŞANMIŞTI

Ana oğul, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda verecekleri konser için Atatürk Havaalanından İstabul-Bodrum seferi yapan bir uçağa bindiler. Business kısmından biletleri alan anne, oğul yerlerine oturdu. Bir süre geçtikten sonra hosteslerin ve uçuş ekibinin daha önceden uyardıkları alkollü bir yolcunun sözlü tacizi ile karşılaşan ikili çılgına döndü.