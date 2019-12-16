Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hande Yener: Bana abla demeyin
Hande Yener: Bana abla demeyin
Şarkıcı Hande Yener, Uludağ’da düzenlenen bir gençlik festivalinin ikinci gününde konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu bir hayranı kendisine 'abla' diye seslenince şaşırtıcı bir tepki verdi.
Magazin 16 Aralık 2019 - 14:17

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Yener, bir hayranının kendisine “Abla” diye seslenmesi üzerine “En çok tutulduğum şey, yaşı benden büyük gözüken birinin bana abla demesi” dedi.

YILMAZ MORGÜL’E BENZETİLDİ

Gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan şarkıcı, yeni imajıyla Yılmaz Morgül'e benzetildiği söylenince şöyle konuştu: “Takipçilerimin beni Yılmaz Morgül'e benzetmesine üzülmedim, tam tersine eğlendim. Bir fotoğrafla gündeme gelmek kolay bir şey değil. İnsanlar neler yapıyor da gündeme gelemiyor. O yüzden espriliydi.”

 

İLGİLİ HABERHande Yener: İğrenç müzik yapılıyor, ben düzelteceğim!
Son güncelleme: 14:27 - 16.12.2019
Etiketler