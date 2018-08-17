Hande Yener, kural tanımadı

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Geçtiğimiz haftalarda Hande Yener’le ilişkisi biten Ümit Cem Şenol, alışveriş turuna çıkıp, on binlerce liralık harcama yapmıştı. Hande’ye barışmak için çanta alan Şenol’un, ödemeyi de popçunun kredi kartıyla yapması gündeme bomba gibi düşmüştü. Hande Yener önce ki gece bayan arkadaşlarıyla Bebek’te görüntülendi. Habercilerin kendisini fark ettiğini gören Hande Yener panik oldu. Ünlü şarkıcı waffle ve çayını yarı da bırakıp yanında ki arkadaşına para verdi. Yener, “Al şu parayı, hesabı hemen ödeyin gitmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

SORULARDAN KAÇMAK İÇİN KURAL TANIMADI



Ünlü popçu Hande Yener, nişanlısı Ümit Cem Şenol’dan üçüncü kez ayrıldığını 15 gün önce duyurmuştu. Hatta bir konseri sonrasında samimi açıklamalar yapan Yener, “Aşkta başarısızım, duygusal hayatım çöküntü içinde” demişti. Kendisine yöneltilen sorulara telefonla konuştuğunu göstererek; “Müsait değilim” diyerek konuşmak istemediğini belirtti. Muhabirlerin ayrılık hakkındaki ısrarlı sorularına cevap vermeyen Hande Yener, aracını park halinden çıkartırken de telefon kulağındaydı. Yener’in bu hareketi, “Sorulardan kaçmak için kural tanımadı” dedirtti.