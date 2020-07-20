Hande Yener: Müzisyen sevgilim var! Gülşen’in konforunu yaşıyorum

Hande Yener, bir restoran çıkışı gazetecilerle karşılaştı. Bir süredir ortalıkta olmayan Yener, karantinada hep evde kaldığını hiç dışarıya çıkmadığını ve her ihtiyacını kendinin karşıladığını belirtti. Yener müzisyen sevgilisi Misha için de "Müzisyen biri ile birlikte olmak çok güzel, sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen’in yaşadığı konforu yaşıyorum" dedi.

Şarkıcı Hande Yener önceki akşam Etiler’de bir restoranda akşam yemeği yedi. Uzun süredir gözlerden uzak kalan Hande Yener çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karantina süresi boyunca evden çıkmadığını söyleyen Yener “Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım her şeyi kendim yaptım. Kendi saçımı boyadım, manikürümü, pedikürümü hepsini kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım” dedi. Yakın dostu Demet Akalın ile hala görüşemediklerinin hatırlatılması üzerine esprili bir cevap veren Yener “Görüyorsunuz hiçbir şey görüşmemize izin vermiyor” diyerek kahkalar attı.

“Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum”

Uzun süredir rapçi Misha ile aşk yaşayan Hande Yener oldukça mutlu olduğunu belirterek “Müzisyen biri ile birlikte olmak çok güzel, sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum” dedi. Sevgilisi ile birlikte tatil planları yaptıklarını söyleyen Hande Yener tekne ya da ev tutacaklarını söyledi. Evlilik düşünüp düşünmediği sorularına ise “Bence mutluluk evlenmek değil. Ben uzun bir ilişki seviyorum şuan her şey çok güzel gidiyor” diyerek mekandan ayrıldı.