Hande Yener nişan yüzüğünü çıkarttı

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'de bulunan bir AVM'de sevenleriyle buluştu. Su, ateş, lazer ve ışık şovlarına sahip bir havuz üzerine kurulan sahnede eski ve yeni şarkılarını seslendiren Yener, performansıyla kendisini dinlemeye gelen sevenlerinden alkış aldı.

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Hande Yener, önceki gün Ataşehir’de sahne aldı. Eski ve yeni şarkılarını söyleyen Yener, sahne kostümü olarak beyaz bir kıyafet giymeyi tercih etti. Erkek arkadaşı Ümit Cem Şenol’la bir dargın bir barışık birlikteliğini devam ettiren Hande Yener’in parmağında bulunan nişan yüzüğünü çıkardığı objektiflere yansıdı.

HANDE YENER: “BEN İŞİMLE EVLİYİM”

Hande Yener: “Ben işimle evliyim. Nişanlımla ilişkimiz iyi gidiyor. Bakalım 2019 yılında neler olacak, göreceğiz. Beraberiz, hiçbir problem yok. Her şey yolunda ve güzel” açıklamasını yaptı.

