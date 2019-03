Hande Yener: Taş gibiyim

Sahne kıyafetine her zaman önem verdiğini belirten popçu, “Beni dinleyenler için her zaman özeniyorum, benim için sahnede özgür ve güzel hissetmek çok önemli” dedi. Yıllara meydan okuyan ve her daim gençleşen Yener, “Evet arkadaşlar bu konuya açıklık getirelim, ben yaşımı mı gösteriyorum?. Bundan sonra bana 46 değil, 26 demenizi istiyorum. Dün gece bile saat 02:00’de spor yaptım” diyerek kahkaha attı.

“İNSANLAR SAĞLIKTAN ÇOK GÜZELLİĞE ÖNEM VERİYOR”

Yakın zamanda güzellik merkezi açacak olan Yener, “Evet ben güzellik merkezi açacağım, Ümit de spor salonu açacak. Kısmet olursa 2 ay içinde bitecek ve açılışımızı yapacağız. Ümit spor salonuyla, ben de güzellik merkeziyle ilgileneceğim. İşlerimiz ayrı olacak, ama her daim birbirimize destek olacağız” dedi. Herkesin güzelleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten popçu, “İnsanların her zaman güzel görünmeye ihtiyacı var, son zamanlarda sağlıktan çok güzelliği önem veriliyor” dedi.

“WILLY’NİN EŞİ BENİ KISKANDI”

Yıllardır yavru vatan Kıbrıs’ta sahne alan Yener, “Kıbrıs’ı çok seviyorum, burası benim için evim oldu. Kısmet olursa buradan ev alacağım, çok istiyorum” dedi. Aynı mekanda sahne alan yabancı sanatçı Willy William ile tanışan Yener, “Willy ile düet olabilir, ikimiz de buna sıcak bakıyoruz. Uygun şarkıyı bulursak, belki yaparız” dedi. Sosyal medya hesabından Willy’i takp eden ve karşılık alamayan Yener, “Evet beni takip etmiyor, çünkü tanışma yemeğinde eşi güzelliğimden dolayı beni çok kıskandı. Ben de nişanlı olduğumu söyledim, ama kıskançlığından vazgeçmedi” dedi.

“36 BEDENİM TAŞ GİBİYİM”

Yakın zamanda sürpriz bir şarkı çıkaracağını belirten Yener, “Yeni şarkı var, bestecisini söylemem. Afrika’da klip ve fotoğraf çekimi yapacağız” dedi. Fiziğine her daim güvendiğini belirten popçu, “Ben hala 36 beden ve taş gibiyim, patates değilim” diyerek espri yaptı.