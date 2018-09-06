Hande Yener, uçakta sözlü tacize uğradı!

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Hande Yener ve oğlu Çağın Kulaçoğlu İstanbul’dan Bodrum’a giderken uçakta kavga çıktı. Uçakta bulunan yolculardan biri alkolün de etkisiyle sağa sola laf atmaya başlayınca Hande Yener durumdan rahatsız oldu. Hosteslerin uyardığı yolcu bir süre sonra Hande Yener’e sözlü tacizde bulundu.

HANDE YENER’İN OĞLU YUMRUK ATTI

Ünlü popçunun altta kalmayıp cevap vermesi üzerine çıkan kavgaya yanında oturan oğlu Çağın Kulaçoğlu müdahale etti. Güneş’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, Çağın’ın yumruk atmasıyla neye uğradığını şaşıran yolcu bağırıp çağırırken uçakta bulunan diğer yolcular büyük panik yaşadı.