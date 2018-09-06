Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hande Yener, uçakta sözlü tacize uğradı!
Hande Yener, uçakta sözlü tacize uğradı!
Oğluyla İstanbul'dan Bodrum'a giden Hande Yener, uçakta sözlü tacize uğradı. Sözlü tacizi duyan Yener'in oğlu Çağın, yolcuya yumruk attı.
Magazin 6 Eylül 2018 - 10:34

Hande Yener ve oğlu Çağın Kulaçoğlu İstanbul’dan Bodrum’a giderken uçakta kavga çıktı. Uçakta bulunan yolculardan biri alkolün de etkisiyle sağa sola laf atmaya başlayınca Hande Yener durumdan rahatsız oldu. Hosteslerin uyardığı yolcu bir süre sonra Hande Yener’e sözlü tacizde bulundu.

HANDE YENER’İN OĞLU YUMRUK ATTI

Ünlü popçunun altta kalmayıp cevap vermesi üzerine çıkan kavgaya yanında oturan oğlu Çağın Kulaçoğlu müdahale etti. Güneş’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, Çağın’ın yumruk atmasıyla neye uğradığını şaşıran yolcu bağırıp çağırırken uçakta bulunan diğer yolcular büyük panik yaşadı.

İLGİLİ HABERHande Yener ve Ümit Cem Şenol ayrılığı reklam çalışması mı?
Hande Yener ve oğlu

Hande Yener ve oğlu

Son güncelleme: 12:22 - 06.09.2018
Etiketler