Hande Yener: Z kuşağıyım

Giydiği cesur kıyafetlerle ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hande Yener, Kıbrıs'ta konser verdi.

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Hande Yener, Kıbrıs’ta vereceği konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, yeni çıkardığı şarkısı ve özel hayatıyla ilgili de birbirinden ilginç itiraflarda bulundu.

Yeni çıkardığı şarkısıyla ilgili gelen soruları cevaplayan Yener, “Motivasyon şarkısı çıkardık. Bu şarkıyla sektöre ‘Benden bir tane daha yok' diyorum, iddialıyım. Hep rap'çiler mi yapacak, biz de yapalım” dedi.

KENDİMİ YENİ TOPARLADIM

Meme kanserini atlattıktan sonra ikinci hayatına başladığını söyleyen Hande Yener, “Kendimi yeni toparladım. Psikolojik olarak düzelmek ve tekrar böyle enerjik olmak zaman aldı” ifadelerini kullandı.

CADIYA DÖNÜŞÜYORUM

Uzun süredir müzisyen Misha ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, “Çalışırken ben cadıya dönüşüyorum. Zorum ve stresliyim. Her şeyi kolay beğenmiyorum. O da öyle. Sürekli çalışıyoruz. Bütün zamanımızı ve enerjimizi albüme ayırdık. Bu durum ilişkimizi de güzel götürüyor. İşle aşk bir arada güzel gidiyor” dedi.

Z KUŞAĞIYIM

Geçtiğimiz günlerde 50. yaşını kutlayan Hande Yener, “Beni gören ‘Ne 50’si canım’ diyor. İnandırmaya çalışıyorum. O yüzden bıraktım bu işin ucunu, 23 diyoruz. Z kuşağıyım” dedi.