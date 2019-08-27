Hande Yener’den Demet Akalın itirafı

Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Demet Akalın ile barıştıklarını şu sözlerle anlattı: “Demet Akalın ile yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık. Artık bu küslük son buldu. Yakında büyük bir projede birlikte olacağız. Aynı sahneyi paylaşacağız.”

ÖZEL ALBÜM GELİYOR

2000 yılında ilk albümü “Senden İbaret” ile müzikseverlerin karşısına çıkan Hande Yener, kariyerinin 20'inci yılında yeni şarkılardan oluşan bir albümle yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi. Son yıllarda rap müziğin hızla yükselmesiyle ilgili de konuşan Hande Yener, “Rap dinliyorum. Zaten sevgilim de rapçi. Ama daha çok yabancı rap şarkıcılarını dinliyorum. Bizim ülkemizdeki rap müzik, ileriki yıllarda daha da iyi olacak” şeklinde konuştu. Konser bitiminde Hande Yener'e Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ve organizasyonu üstlenen Uğurkan Erez tarafından gecenin anısına Vizespor atkısı ve bir de plaket verildi.