Hande Yener’den ilginç benzetme: Lavabo tıkandı bir şeyler yapın

Görüntü alan muhabirlere açıklamalarda bulunan Yener, kendisi için makyaj malzemesi aldığını vurgularken, çıkışta da pilatese gideceğini söyledi. “Bu kadar zayıflamışken sporu bırakmak olmaz o yüzden spora devam. Bir ay sonra kaslarımı sayın” ifadesini kullandı.

“TÜRKÇE POP DEMODE KALDI”

Müzik tarzını değiştirdiğini belirten ünlü sanatçı “Artık Türkçe pop çok demode kaldı. Farkındaysanız rep popu geçti. Yeni tarz müziklerin bu kadar sevilmesi ne güzel. Yıllardır hep söylüyorudum, ‘lavabo tıkandı bir şeyler yapın’ diye” açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ilgili de önemli açıklamalar yapan Yener, “İlerleyen günlerde birlikte bir çalıma yapacağız o yüzden o görseli vermiyoruz. Demet’le bir konserde bir arada olacağız. Bu reklam değil biz gerçekten barıştık. İkimizin de yaşları büyüdü o yüzden eski konular kapandı ve şimdi aramız çok iyi” dedi. Hadise ile de barıştığını söyleyen Yener, ona övgüler yağdırdı: Hadise’nin sahnede giydiği mayo tarzı kıyafetini çok beğendim yakışmış. Kendisi çok seksi bir kadın olduğu için kıyafeti çok güzel taşımış.”

“UYANIK OLACAKSIN”

Yener, Derya Uluğ’nun “Yolumu çok kesmek isteyenler oldu” iddiasıyla ilgili olarak da “Tabi her şey olabilir. Menajerler, işinizi kaydırır şarkınızı eliniz den alır. Bunlar birçok kişinin başına geliyor, yani uyanık olacaksın” yorumunu yaptı. Hülya Avşar’ın şarkısını da dinlediğini ve beğendiğini söyleyen ünlü popçu “O ne yapsa olur , onun enerjisi yeter, onu görmek yeter. Sezen Aksu ile Hülya Avşar, benim meleklerim, biri bir omzumdu diğeri bir omzum da. Benim hayatımı değiştiren iki güzel kadın. Onlara Allah, uzun ömür versin “dedi.