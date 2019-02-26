26 Şubat Hadi ipucu sorusu: Hande Yener’in düet yaptığı Avustralyalı şarkıcı Faydee kimdir?

Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da... Son zamanların en popüler bilgi yarışması uygulaması olan Hadi, ipucu sorusularını Twitter ve Instagram adreslerinden yayınlıyor. 26 Şubat ipucu sorusu şöyle: "Müziksever hadiciler burada mı?Bugünkü ipucumuz çok konuşulan bir düetten geliyor!Hande Yener'in birlikte düet yaparak muhteşem bir projeye imza attığı Avustralyalı dünyaca ünlü şarkıcının kimdir?"

Hadi bu akşamki yarışma için ipucu sorusunu yayınladı. Müzik Gecesi bu akşam 20.30’da. Son zamanlarda müzik dünyasını yakından takip edenler ipucu sorusunun yanıtını kolayca bulabilecek. 26 Şubat Hadi ipucu sorusu şöyle: Hande Yener’in düet yaptığı Avustralyalı şarkıcı kimdir?

HANDE YENER’İN DÜET YAPTIĞI AVUSTRALYALI ŞARKICI KİMDİR?

CEVAP: FAYDEE

Faydee (d. 2 Şubat 1987), Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı.

2008’den bugüne müzik piyasasında etkindir. İlk olarak “Breakthrough/Not In The Mood” ile çıkış yapmıştır. Devamında yaptığı başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmiştir. 2013’te çıkarttığı “Laugh Till U Cry” isimli single çalışması Romanya, Almanya, İtalya, Rusya gibi birçok ülkede yayınlanmıştır ve 6 hafta boyunca Romanya müzik listesinde 1 numarada kalmıştır. 2013 Ekim’de çıkartmış olduğu single parçası “Can’t Let Go” ise sanatçıyı en çok dinlenenler arasına sokmuş ve birçok ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır. “Wonder Why”, “Never Ever”, “Forget The World” ve “Say My Name” şarkıları da müzik listelerine girmiştir.