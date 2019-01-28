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Hande Yener’in nikah şahidi Demet Akalın mı olacak?
Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'ta bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Yener, konser öncesi basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Magazin 28 Ocak 2019 - 09:48

Hande Yener, geçen akşam Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Yener, konser öncesi basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Muhabirlerin “Nikâh şahidiniz Demet Akalın olacakmış” demesi üzerine ise ünlü şarkıcı Hande Yener, “Kısmet, olabilir neden olmasın şu an da kankam sosyal medyadan kalp atıyoruz birbirimize” dedi.

“HER AN HER ŞEY OLABİLİR”

İlerleyen zamanlarda birlikte bir proje olur mu sorusuna ise “Her an her şey olabilir. Uzun süre bizi tartışırken gören insanlar ve sizler de bizi yan yana görmek istiyorsunuz. Belki bir düet belki de bir reklam filmi olur. Bakalım biz Yan yana gelince nasıl diyaloglar olacak. Hep birlikte göreceğiz” dedi.

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Son güncelleme: 09:51 - 28.01.2019
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