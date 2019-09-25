Hande’den ‘bacak’ ayarı

Oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma filtre uyguladı, gerçek başka bir paylaşımda ortaya çıktı.

Güneşi Beklerken adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanınan Hande Doğandemir yaptığı son paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ancak Doğandemir bu kareyi paylaşırken birlikte poz verdiği arkadaşlarının da aynı kareyi paylaşabileceğini unutmuş olsa gerek bacakları üzerinde uyguladığı inceltme işlemi ortaya çıktı.

KALIN BACAKLAR İNCELDİ

Hande Doğandemir’in bacaklarına yaptığı bu filtre uygulamasını ortaya çıkaran ‘Photoshopfail1’ adlı kullanıcı herhangi bir yoruma gerek bırakmayan görüntüleri takipçisinin dikkatine sunmuş.



