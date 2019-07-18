Hangisi daha acımasız? Yıllar mı? Uygulama mı?
KADIN KULLANICILAR MEMNUN OLMADI
Programı yüzüne uygulayan pek çok kadın kullanıcı, ortaya çıkan görüntüden memnun kalmazken ‘Faceapp’ adlı uygulamanın kadınlara biraz daha acımasız davrandığını iddia etti. Belki de bu yüzden olsa gerek pek çok ünlü kadın aynı programın gençleştirme tarafını uygulamayı tercih etti.
SONUÇLAR GERÇEĞE NE KADAR YAKIN?
Uygulamayı kullananların genel yorumu, özellikle yaşlandırma efektinin son derece gerçekçi olduğu yönünde olurken gençleştirme kısmının o kadar da etkili olmadığı şeklindeydi. Biz de Yeşilçam’ın usta isimlerinin genç hallerine programın yaşlandırma efektini uyguladık ve günümüzdeki halleriyle karşılaştırdık.