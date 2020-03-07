Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu…
Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir? sorusu cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İzleyicilerin merakını uyandıran sorunu cevabı haberimizde yer alıyor.
Hangisi kurşun kalemle yazılanları silmek için kullanılan başlıca araçlardan biridir?
A) Portakal kabuğu
B) Ekmek içi
C) Papatya çiçeği yaprağı
D) Patates püresi
Cevap: Ekmek içi