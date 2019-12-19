Hanife Gürdal kimdir, kiminle evlendi? Gelin adayı Hanife’nin eşi ne iş yapıyor?

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal hayaline kavuştu. Uzun süredir Kemal Ayvaz ile birlikte olan Hanife Gürdal sade bir nikahla dünyaevine girdi. İşte Hanife Gürdal ve eşi Kemal Ayvaz ile ilgili merak edilenler…

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol’un programında ardından da Zuhal Topal’ın programına katıldı. Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

İzmir Torbalı’da yaşayan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığı haberleriyle gündem olmuştu.

KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Sevgilisi Kemal Ayvaz ile birlikte tatile giden Hanife Gürdal, paylaştığı fotoğraflara “Aşkım” notunu da düşerek, sevgilisini takipçilerine tanıtmıştı. Mardin'de tatil yapan çift, Instagram hesaplarından birlikte çekildikleri pozları paylaşmıştı. Tiyatrocu olduğu öğrenilen Kemal Ayvaz'ın kaç yaşında olduğu bilinmiyor, Hanife Gürdal ise 24 yaşında.