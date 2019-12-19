Hanife Gürdal sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi!

Katıldığı İzdivaç programlarında yaptığı açıklamalar ve takındığı tavırlarla dikkat çeken Hanife Gürdal dün dünyaevine girdi. Sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal evleneceğini nikaha hazırlanırken duyurdu.

Dün kuaförde paylaşım yaparak evleneceğini duyuran Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçısı Kemal Ayvaz sadece ailelerin katıldığı nikah töreniyle evlendi. Hanife Gürdal, İnstagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

“HANİFE AYVAZ DİYECEKSİNİZ”

Nikah sonrası bir çekim yaptıran Gürdal, çekilen bir nikah fotoğrafını da “Hanife Ayvaz diyeceksiniz” notuyla paylaştı. Gelin adayı, nikah sonrası sosyal medya kullanıcı isimlerindeki soyadını da henüz değiştirmedi. Hanife’nin fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağarken takipçileri bu ani kararla şaşkına uğradığını söyledi.