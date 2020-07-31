TRT1 ekranlarında bayrama özel olarak ekranlara gelecek olan Hanımağa'nın Gelinleri filmi konusu ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Peki Hanımağa'nın Gelinleri konusu ne? Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları kimler?

Dilber Hanımağa bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler, fakat kimsenin beklemediği bir gelişme olur. Peki Hanımağa’nın Gelinleri nerede çekildi? Hanımağa’nın Gelinleri konusu ne, oyuncuları kimler?

HANIMAĞA’NIN GELİNLERİ KONUSU NE?

Dilber'in bayram öncesi aniden rahatsızlanması çocuklarının apar topar çiftliğe gelmesini sağlar, ancak çocuklar beraberlerinde bazı sırlarını da getirirler. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır. Hastalığı tehlikeli bir seviyeye gelen Dilber, kısa kalan ömrünün son anlarındahem ailesinin sorunlarıyla ilgilenecek hem de bu hastalığı herkesten saklayarak ailesinin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacaktır. Kurban Bayramı'nda evlatlarıyla bir araya gelen Dilber, çocukları ile özlem giderir ama beklenmedik bir şekilde yeni gelin adayı ile tanışır. Dilber, yeni gelin adayının arkeolog olmasından hoşlanmaz. Çiftlikten kovduğu eski çalışanları gibi onun da define avcısı olduğunu düşünür. Dilber'in bir yıldır baktığı Kınalı'nın kaybolması ile tüm aile bilinmedik bir maceraya sürüklenir. Tüm olumsuzluklara rağmen Dilber, ailesine bir arada olmanın önemini öğretmiş olur. Böylece bu bayram tüm aile için farklı bir hayatın başlangıcı olacaktır.

HANIMAĞA’NIN GELİNLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Benian Dönmez,

Aslıhan Güner,

Burak Serdar Şanal,

Sinan Çalışkanoğlu,

Giray Altınok,

Cezmi Baskın,

Ferdi Sancar

HANIMAĞA’NIN GELİNLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hanımağa'nın Gelinleri isimli filmin çekimleri Balıkesir ilinin yazlık beldesi Ayvalık'ta yapılmıştı.