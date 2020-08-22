Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin oyuncuları kim? Harry Potter ve Ateş Kadehi konusu…

Fantastik türde en sevilen seri filmlerin başında gelen Harry Potter, dördüncü filmi ile bu akşam ekranlarda olacak. İki büyücülük okulunun turnuvasında yaşananların anlatıldığı Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Fantastik macera türünün en bilinen örneği olan Harry Potter, büyük küçük herkesin en sevdiği filmlerin başında geliyor. Ailecek izlenecek bu sinema şöleni, bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. İşte Harry Potter ve Ateş Kadehi hakkında bilinmesi gerekenler…

HARRY POTTER VE ATEŞE KADEHİ KONUSU

Harry, prestijli Üçbüyücü Turnuvası’na katılmak üzere seçilmiştir(kendi istemeden olmuştur, çünkü yaşı katılmak için küçüktür). Bu heyecan verici uluslararası yarışma, Harry’yi Hogwarts’ın yanı sıra, Avrupa’daki iki rakip büyücülük okulunun da daha büyük ve deneyimli öğrencileriyle karşı karşıya getirecektir. Harry’nin Hogwart’daki dördüncü yılı başlamak üzeredir. Yaz tatilinde arkadaşları ile keyifli zamanlar geçirmiştir. Bu sezonda iddialı bir ürkütücü olaylar silsilesinden geçecek olduğundan henüz haberdar değildir. Lord Voldemort ile burun buruna gelecek olması, yeni okul yılının en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleyecek ve aynı zamanda da birbirine rakip olan iki büyücülük okulunun en gözdeleri ile beraber turnuvaya gireceklerdir. Önceki bölümlerde de olduğu üzere yine heyecan dolu maceralarla karşımızda.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI

Eric Sykes – Frank Bryce

Timothy Spall – Wormtail

David Tennant – Barty Crouch Junior

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Emma Watson – Hermione Granger

Rupert Grint – Ron Weasley

Mark Williams- Arthur Weasley