Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Harry Potter ve Felsefe Taşı konusu ve oyuncuları…

J.K.Rowling'in çok satan Harry Potter serisinden uyarlanan ilk film Harry Potter ve Felsefe Taşı bu akşam ekranlarda olacak. Yetim bir çocuk olan Harry Potter’un büyücülük okulundaki maceralarının anlatıldığı Harry Potter ve Felsefe Taşı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Chris Columbus'un yaptığı ve ilk kez 2001 yılında sinemalarda yer alan Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi, beyazperdenin en sevilen seri filmlerinden biridir. Ailecek izlenebilecek bu fantastik macera filminin konusu ve oyuncuları…

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI KONUSU

Büyücü anne ve babasının gizemli bir şekilde ölümünden sonra Harry Potter, kendisine siğıntı gibi davranan akrabaları ile yaşamaya başlamıştır. Annesinin ve babasının trafik kazasında öldüğünü sanmakta ve hiç bir gerçeği bilmemektedir. 11. yaş gününde bir baykuş Harry’e yeşil renkte yazılmış bir mektup getirir. Evdekiler tarafından imha edilen mektup daha sonraki günlerde de getirilmeye devam eder fakat Harry bir türlü mektubu okuyamamaktadır. Bu sıra dışı olaylardan kurtulmak için kırsal mekanda bulunan bir eve bile taşınılır.

Bir zaman sonra Hagrit adında bir dev eve gelerek Harry’e gerçeği anlatır. O’nun bir büyücü olduğunu ve Büyücü Okulundan burs kazandığını ifade eder. Buna inanamayan Harry zamanla yaşadığı farklılıklardan yola çıkarak okula gitmeye karar verir.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI OYUNCULARI

Harry Potter ve Felsefe Taşı filminini oyuncu kadrosunda; Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris, Alan Rickman gibi isimler yer alıyor