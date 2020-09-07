Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

Serinin sekizinci ve son filmi olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'de işler umutsuz bir görünüm almaya başlarken Harry, kendisine Voldemort'un zorlu becerileriyle boy ölçüşebilecek güçler veren bir sihirli nesneler üçlüsünü keşfeder.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 KONUSU

Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2’de, Lord Voldemort’un ruhunun parçalarının bir kısmını bulup yok eden Harry, Ron ve Hermione, Dumbledore’un verdiği görevi tamamlamak için arayışlarını sürdürürlerken Ölüm Yiyenler’le bir ölüm kalım savaşına çıkacaklardır. Voldemort artık iyice güçlenmiş olsa da, hem Lord’dan kaçmak hem de Ölüm Yiyenler’i etkisiz hale getirip Hortkuluklar’ı da yok etmek zorunda kalacak ekip, Ölüm Yadigârları’nın sırrına erişmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

Serinin en görkemli savaşı başlamaktadır, artık hiçbir şey ve hiçbir yer güvenli değildir. Sona yaklaşılmıştır. İki tarafın da tüm güçlerini ortaya serecekleri bu savaşta Harry Potter da geçmişiyle ilgili pek çok şeyi öğreneceği kadar, en büyük fedakarlığı da yapmak zorundadır.

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 OYUNCULARI

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Emma Watson – Hermione Granger

Rupert Grint – Ron Weasley

Helena Bonham Carter – Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

Warwick Davis – Filius Flitwick

Tom Felton – Draco Malfoy

Ralph Fiennes – Lord Voldemort

John Hurt – Ollivander

Michael Gambon – Albus Dumbledore

Gary Oldman – Sirius Black

Alan Rickman – Severus Snape

Bonnie Wright – Ginny Weasley

Maggie Smith – Minerva McGonagall

David Thewlis – Remus Lupin

Julie Walters – Molly Weasley

Matthew Lewis – Neville Longbottom

Evanna Lynch – Luna Lovegood