Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 KONUSU
Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2’de, Lord Voldemort’un ruhunun parçalarının bir kısmını bulup yok eden Harry, Ron ve Hermione, Dumbledore’un verdiği görevi tamamlamak için arayışlarını sürdürürlerken Ölüm Yiyenler’le bir ölüm kalım savaşına çıkacaklardır. Voldemort artık iyice güçlenmiş olsa da, hem Lord’dan kaçmak hem de Ölüm Yiyenler’i etkisiz hale getirip Hortkuluklar’ı da yok etmek zorunda kalacak ekip, Ölüm Yadigârları’nın sırrına erişmek için ellerinden geleni yapacaklardır.
Serinin en görkemli savaşı başlamaktadır, artık hiçbir şey ve hiçbir yer güvenli değildir. Sona yaklaşılmıştır. İki tarafın da tüm güçlerini ortaya serecekleri bu savaşta Harry Potter da geçmişiyle ilgili pek çok şeyi öğreneceği kadar, en büyük fedakarlığı da yapmak zorundadır.
HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 OYUNCULARI
Daniel Radcliffe – Harry Potter
Emma Watson – Hermione Granger
Rupert Grint – Ron Weasley
Helena Bonham Carter – Bellatrix Lestrange
Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid
Warwick Davis – Filius Flitwick
Tom Felton – Draco Malfoy
Ralph Fiennes – Lord Voldemort
John Hurt – Ollivander
Michael Gambon – Albus Dumbledore
Gary Oldman – Sirius Black
Alan Rickman – Severus Snape
Bonnie Wright – Ginny Weasley
Maggie Smith – Minerva McGonagall
David Thewlis – Remus Lupin
Julie Walters – Molly Weasley
Matthew Lewis – Neville Longbottom
Evanna Lynch – Luna Lovegood