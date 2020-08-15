Harry Potter ve Sırlar Odası konusu ve oyuncuları…

Vizyona girdiği tarihlerde büyük ilgi uyandıran ve kitlesi tarafından yakından takip edilen Harry Potter ve Sırlar Odası filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI KONUSU
Harry’nin yanlarında kalmak zorunda olduğu için yanlarında kaldığı ailesi olan Dursley’ler Harry’ye kötü davranmaya devam etmektedirler. Harry de bu eziyetten kurtulmak için bir an önce çok sevdiği okulu Hogwarts’a dönmenin hayallerini kurmaktadır. Vakit gelir ve Harry hazırlanmaya başlar ancak bir elf olan Dobby onu uyararak okula döndüğünde çok büyük bir felaketle karşılaşacağı yönünde uyarır. Sırlar odası açılmıştır ve çok karanlık bir güç Hogwarts’ın üzerinde egemen olmaya başlamıştır.
Oyuncular
Daniel Radcliffe
Rolü : Harry Potter
Rupert Grint
Rolü : Ron Weasley
Emma Watson
Rolü : Hermione Granger
Kenneth Branagh
Rolü : Professor Gilderoy Lockhart