Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu ne, oyuncuları kimler?

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda beşinci yılını bekleyen Harry Potter, Dursley ailesiyle geçirdiği yaz tatili boyunca ne sınıf arkadaşlarından ne de en yakın dostları Ron Weasley ve Hermione Granger’dan tek bir mektup almıştır. Bu yüzden Harry için yaz uzun ve yalnız geçmiştir.
HARRY POTTER ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU
Yalnız yaz tatilinin ardına Harry yeniden Hogwarts büyücülük okuluna döner. Ancak Harry yanında kötü şansı da beraberinde getirir. Çünkü hiç kimse Harry'nin Voldemort ile karşılaştığına ya da Voldemort'un geri döndüğüne inanmamaktadır. Harry'e inanmayan kişiler arasında okul yönetimi de bulunmaktadır. Ancak tüm bunlar olurken Harry ve Cho Chang arasında bakışmalar da başlamıştır. Harry için bu yeni duygular çok yabancıdır ama Harry bir savaşın yaklaşmakta olduğunu buna rağmen unutmamıştır ve ne Harry ne de ona inanan büyücü dostları bir şey yapmadan durmamaya kararlıdır. Harry hem kendini hem de dostlarını korumak için harakete geçmek ve dostlarına bu kötü güce nasıl karşı koyacaklarını öğretmek zorundadır.
HARRY POTTER ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI OYUNCULARI
Harry Potter Daniel Radcliffe
Ron Weasley Rupert Grint
Hermione Granger Emma Watson
Argus Filch David Bradley
Wilhelmina Grubbly-Plank Apple Brook
Rubeus Hagrid Robbie Coltrane
Filius Flitwick Warwick Davis
Albus Dumbledore Michael Gambon
Severus Snape Alan Rickman
Minerva McGonagall Maggie Smith
Dolores Umbridge Imelda Staunton