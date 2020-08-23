Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu ne, oyuncuları kimler?

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda beşinci yılını bekleyen Harry Potter, Dursley ailesiyle geçirdiği yaz tatili boyunca ne sınıf arkadaşlarından ne de en yakın dostları Ron Weasley ve Hermione Granger’dan tek bir mektup almıştır. Bu yüzden Harry için yaz uzun ve yalnız geçmiştir.

HARRY POTTER ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU

Yalnız yaz tatilinin ardına Harry yeniden Hogwarts büyücülük okuluna döner. Ancak Harry yanında kötü şansı da beraberinde getirir. Çünkü hiç kimse Harry'nin Voldemort ile karşılaştığına ya da Voldemort'un geri döndüğüne inanmamaktadır. Harry'e inanmayan kişiler arasında okul yönetimi de bulunmaktadır. Ancak tüm bunlar olurken Harry ve Cho Chang arasında bakışmalar da başlamıştır. Harry için bu yeni duygular çok yabancıdır ama Harry bir savaşın yaklaşmakta olduğunu buna rağmen unutmamıştır ve ne Harry ne de ona inanan büyücü dostları bir şey yapmadan durmamaya kararlıdır. Harry hem kendini hem de dostlarını korumak için harakete geçmek ve dostlarına bu kötü güce nasıl karşı koyacaklarını öğretmek zorundadır.

HARRY POTTER ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI OYUNCULARI

Harry Potter Daniel Radcliffe

Ron Weasley Rupert Grint

Hermione Granger Emma Watson

Argus Filch David Bradley

Wilhelmina Grubbly-Plank Apple Brook

Rubeus Hagrid Robbie Coltrane

Filius Flitwick Warwick Davis

Albus Dumbledore Michael Gambon

Severus Snape Alan Rickman

Minerva McGonagall Maggie Smith

Dolores Umbridge Imelda Staunton